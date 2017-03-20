У Мединского появилась своя страница ВКонтакте

Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл свою официальную страницу в соцсети ВКонтакте в понедельник на второй встрече с известными блогерами Рунета.

«Приветствую всех пользователей ВКонтакте! Этим сообщением я официально открываю свою персональную страничку в сети, а министерство культуры начинает сотрудничество с популярными видеоблогерами в целях популяризации и распространения отечественной культуры. Плотный рабочий график не позволит мне все время здесь находиться, но я и мои помощники будем иногда здесь писать, рассказывать о текущих новостях в сфере культуры, а также узнавать ваше мнение и знакомиться с предложениями», - говорится в первом сообщении министра на странице, сообщает «Интерфакс».

Аккаунт министра является официальным, это подтверждает синий значок в виде галочки напротив фамилии пользователя.

При этом добавить в друзья министра невозможно, есть лишь опция подписаться на страницу В.Мединского.

Источник: Псковская Лента Новостей