Сегодня: Понедельник, 20 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
День национальной гвардии Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей Сергей Стиллавин меняет профессию Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал исследование «Stratcom смеется: в поисках аналитической основы». Как пишет газета «Коммерсантъ», в нем российская юмористическая передача КВН названа «инструментом политической...14



У Мединского появилась своя страница ВКонтакте

20.03.2017 17:25 ПЛН, Псков

Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл свою официальную страницу в соцсети ВКонтакте в понедельник на второй встрече с известными блогерами Рунета.

«Приветствую всех пользователей ВКонтакте! Этим сообщением я официально открываю свою персональную страничку в сети, а министерство культуры начинает сотрудничество с популярными видеоблогерами в целях популяризации и распространения отечественной культуры. Плотный рабочий график не позволит мне все время здесь находиться, но я и мои помощники будем иногда здесь писать, рассказывать о текущих новостях в сфере культуры, а также узнавать ваше мнение и знакомиться с предложениями», - говорится в первом сообщении министра на странице, сообщает «Интерфакс».

Аккаунт министра является официальным, это подтверждает синий значок в виде галочки напротив фамилии пользователя.

При этом добавить в друзья министра невозможно, есть лишь опция подписаться на страницу В.Мединского.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31