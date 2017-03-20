В Молдавии вино официально перестали считать алкоголем

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|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Парламент Республики Молдова в пятницу, 17 марта, принял в окончательном чтении закон, согласно которому вино в стране исключено из списка алкогольных напитков и официально признано продуктом питания, сообщает «Росбалт» со ссылкой на агентство Moldpres.
«Со вступлением в силу документа на этот продукт больше не будут распространяться ограничения на рекламу и продажу в ночное время, потому что вино является «продовольственным продуктом, произведенным исключительно путем спиртового брожения, полного или частичного, свежего или замороженного винограда, дробленого/недробленого или свежего виноградного сусла», - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято парламентом республики, чтобы поддержать отечественных виноделов. Кроме того, согласно закону, изменения создадут предпосылки для развития в Молдавии винодельческого сектора.
Добавим, по данным Национального бюро статистики, в 2015 году в Молдавии было произведено примерно 134 млн литров вина.
Источник: Псковская Лента Новостей