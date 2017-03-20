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В Молдавии вино официально перестали считать алкоголем

20.03.2017 22:10 ПЛН, Псков

Парламент Республики Молдова в пятницу, 17 марта, принял в окончательном чтении закон, согласно которому вино в стране исключено из списка алкогольных напитков и официально признано продуктом питания, сообщает «Росбалт» со ссылкой на агентство Moldpres.

«Со вступлением в силу документа на этот продукт больше не будут распространяться ограничения на рекламу и продажу в ночное время, потому что вино является «продовольственным продуктом, произведенным исключительно путем спиртового брожения, полного или частичного, свежего или замороженного винограда, дробленого/недробленого или свежего виноградного сусла», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято парламентом республики, чтобы поддержать отечественных виноделов. Кроме того, согласно закону, изменения создадут предпосылки для развития в Молдавии винодельческого сектора.

Добавим, по данным Национального бюро статистики, в 2015 году в Молдавии было произведено примерно 134 млн литров вина.

Источник: Псковская Лента Новостей



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