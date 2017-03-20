Лондон запустит процедуру Brexit 29 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта запустит процесс выхода страны из Евросоюза. Как сообщает РИА Новости, об этом британский постпред при ЕС Тим Барроу уведомил офис главы Евросовета, говорится в заявлении министерства по делам Brexit.

На референдуме 23 июня 2016 года Англия и Уэльс проголосовали за Brexit, тогда как Шотландия и Северная Ирландия выступили за сохранение Великобритании в составе ЕС.

«В июне прошлого года народ Великобритании принял историческое решение выйти из ЕС. В следующую среду правительство выполнит это решение и официально начнет процесс, задействовав 50-ю статью», - заявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

По его словам, правительство «стоит на пороге самых важных переговоров для страны».

«Правительство ясно дало понять свои цели: это соглашение, которое будет отвечать интересам всех народов и всех регионов Великобритании и всей Европы. Это новое позитивное партнерство между Великобританией и нашими друзьями и союзниками по всей Европе», - отметил Дэвис.

Переговоры с ЕС продлятся порядка двух лет.

Источник: Псковская Лента Новостей