Лондон запустит процедуру Brexit 29 марта

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта запустит процесс выхода страны из Евросоюза. Как сообщает РИА Новости, об этом британский постпред при ЕС Тим Барроу уведомил офис главы Евросовета, говорится в заявлении министерства по делам Brexit.
На референдуме 23 июня 2016 года Англия и Уэльс проголосовали за Brexit, тогда как Шотландия и Северная Ирландия выступили за сохранение Великобритании в составе ЕС.
«В июне прошлого года народ Великобритании принял историческое решение выйти из ЕС. В следующую среду правительство выполнит это решение и официально начнет процесс, задействовав 50-ю статью», - заявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.
По его словам, правительство «стоит на пороге самых важных переговоров для страны».
«Правительство ясно дало понять свои цели: это соглашение, которое будет отвечать интересам всех народов и всех регионов Великобритании и всей Европы. Это новое позитивное партнерство между Великобританией и нашими друзьями и союзниками по всей Европе», - отметил Дэвис.
Переговоры с ЕС продлятся порядка двух лет.
Источник: Псковская Лента Новостей