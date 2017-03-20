Челябинский экс-губернатор игнорирует вызовы на допрос к следователям, находясь в Израиле

Экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве и подстрекательстве к клевете, в случае неявки на допрос он будет объявлен в розыск, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении бывшего губернатора Челябинской области (в 2010-2014 гг.) Михаила Юревича по ч.6 ст.290 УК РФ ("Получение взятки"), ч.4 ст.33, ч.2 ст.128.1 УК РФ ("Подстрекательство к клевете")», - сказала Петренко.

По ее словам, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

«Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы», - добавила представитель следствия.

По ее словам, «на допросы к следователю 17 и 20 марта 2017 года Михаил Юревич не явился, письменно сообщив, что находится в государстве Израиль».

«В связи с этим по месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск»,- заявила она.

Источник: Псковская Лента Новостей