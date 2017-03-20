Британский певец Робби Уильямс хочет спеть за Россию на «Евровидении-2017»

Британский певец Робби Уильямс заявил, что хотел бы стать представителем России на «Евровидении-2017», поскольку очень любит этот международный песенный конкурс. Об этом сообщают российские СМИ.

«Я обожаю "Евровидение". Там всё так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на "Евровидении"», — сказал музыкант в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

После этого Робби Уильямс пошутил, что после таких слов его менеджер уже схватился за голову. Певец признался, что в прошлом году был впечатлен выступлением Сергея Лазарева.

«Я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить», — сказал исполнитель.

Сегодня в Службе безопасности Украины сообщили, что подготовили документ для отказа во въезде представителю России на "Евровидении" Юлии Самойловой.

Источник: Псковская Лента Новостей