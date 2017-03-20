Британский певец Робби Уильямс хочет спеть за Россию на «Евровидении-2017»

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Прокуратура обязала Пушкиногорскую межрайонную больницу вести учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Британский певец Робби Уильямс заявил, что хотел бы стать представителем России на «Евровидении-2017», поскольку очень любит этот международный песенный конкурс. Об этом сообщают российские СМИ.
«Я обожаю "Евровидение". Там всё так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на "Евровидении"», — сказал музыкант в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
После этого Робби Уильямс пошутил, что после таких слов его менеджер уже схватился за голову. Певец признался, что в прошлом году был впечатлен выступлением Сергея Лазарева.
«Я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить», — сказал исполнитель.
Сегодня в Службе безопасности Украины сообщили, что подготовили документ для отказа во въезде представителю России на "Евровидении" Юлии Самойловой.
Источник: Псковская Лента Новостей