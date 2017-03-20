Кавказ опередил остальные регионы РФ по уровню здравоохранения

В рейтинге качества и эффективности систем здравоохранения в субъектах Российской Федерации, составленном экспертами Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), лидируют республики Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), пишет во вторник газета «Известия».

Рейтинг составлялся с опорой на самые актуальные данные Росстата (за 2015 год, поскольку более свежих пока не поступало) и с учетом четырех показателей - ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖ), валового регионального продукта (ВРП), государственных расходов на здравоохранение и уровня потребления крепких спиртных напитков на душу населения.

В Дагестане, который занял первую строчку рейтинга, ОПЖ составляет 76,4 года, а затраты на здравоохранение почти на 20% ниже, чем в других регионах страны, и в 2,5 раза меньше, чем в «новых странах Евросоюза» - например, Польше и Венгрии.

Регионы СКФО, где потребление крепкого алкоголя сравнительно невысоко, оказались в более выгодном положении по сравнению с другими субъектами Федерации, а Урал и Дальний Восток, наоборот, - в невыгодном.

Соответственно лидируют в рейтинге эффективности здравоохранения Дагестан, Ставропольский край и Кабардино-Балкария, а в числе аутсайдеров оказались Магаданская область, Сахалин и Чукотка. Из Центрального федерального округа в топ-10 попала только Рязанская область (седьмое место).

По мнению экспертов ВШОУЗ, в стране в целом есть большой потенциал повышения показателей качества здравоохранения при имеющихся ресурсах. Такую возможность они отметили у Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана и Самарской области.

Источник: Псковская Лента Новостей