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«Теорию большого взрыва» продлили на два сезона

21.03.2017 22:45 ПЛН, Псков

Компании CBS Entertainment и Warner Bros. Television объявили о прдлении сериала «Теория большого взрыва» сразу на два сезона - одиннадцатый и двенадцатый, сообщает «Росбалт». 
 
В январе 2017 года зрители увидели последний из отснятых эпизодов десятого сезона. Вопрос о продлении сериала возник после того, как актеры потребовали повышения гонораров. Теперь все проблемы улажены: Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и Кунал Найяр подписали новые договоры еще на два года, передает The Hollywood Reporter.
 
Ранее сообщалось, что телеканал CBS заказал первый сезонприквела «Теории большого взрыва». Сериал «Юный Шелдон» расскажет о детстве и юности Шелдона Купера. Премьера первой серии нового проекта запланирована на 2018 год.
 
Популярный американский ситком выходит с сентября 2007 года. Он стал самым просматриваемым в 2016 году. В среднем каждую новую серию смотрели 19,93 миллиона человек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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