Вандалы осквернили кладбище советских воинов в Варшаве

Неизвестные вандалы осквернили кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

«Посольство выражает свое возмущение очередным случаем осквернения мемориального кладбища советских воинов-освободителей в Варшаве», - заявил официальный представитель посольства Никита Маркелов.

Он пояснил, что на ступенях, ведущих к обелиску, с помощью трафарета нанесли около 20 рисунков, изображающих звезду Давида, перекрытую свастикой, и красные следы. Территория мемориального комплекса находится под постоянным видеонаблюдением, однако информации о том, попали ли вандалы под объективы камер, пока нет.

По словам Маркелова, посольство обратилось к местным властям с призывом устранить последствия действий вандалов и наказать виновных.

На советском военно-мемориальном кладбище в Варшаве похоронены 21468 солдат Первого белорусского фронта Красной Армии, погибших при освобождении Варшавы в 1944–1945 годах. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году в пятую годовщину капитуляции Германии.

Центральная часть комплекса - скульптурные группы, изображающие солдат Красной армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью «Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы».

Источник: Псковская Лента Новостей