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Россельхознадзор пока не собирается снимать ограничения на ввоз продуктов

22.03.2017 08:39 ПЛН, Псков

Россельхознадзор пока не собирается снимать ограничения на ввоз продуктов из Турции. Это касается помидоров, огурцов, яблок, груш, индейки и курицы. Об этом заявила «Известиям» пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Источники утверждают, что на позицию Россельхознадзора повлияло решение Турции о повышении таможенных пошлин на российскую пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло.

«Считаем, что вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции», - сообщили «Известиям» в Минсельхозе.

Кроме того, российские производители просят оставить эмбарго на помидоры, как минимум до 2020, поскольку турки начнут демпинговать. После отмены ограничений на турецкие апельсины и лимоны, цены на цитрусовые упали на 30%.

Источник: Псковская Лента Новостей



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