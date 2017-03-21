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Сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать мужчину, которому стало плохо на улице Зверева в Великих Луках3
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
Россельхознадзор пока не собирается снимать ограничения на ввоз продуктов из Турции. Это касается помидоров, огурцов, яблок, груш, индейки и курицы. Об этом заявила «Известиям» пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.
Источники утверждают, что на позицию Россельхознадзора повлияло решение Турции о повышении таможенных пошлин на российскую пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло.
«Считаем, что вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции», - сообщили «Известиям» в Минсельхозе.
Кроме того, российские производители просят оставить эмбарго на помидоры, как минимум до 2020, поскольку турки начнут демпинговать. После отмены ограничений на турецкие апельсины и лимоны, цены на цитрусовые упали на 30%.
Источник: Псковская Лента Новостей