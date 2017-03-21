Великобритания проверит обвинения в связи с отмыванием денег из России

Правоохранительные органы Великобритании изучат опубликованные газетой Guardian сведения о возможном использовании ведущих британских банков в схеме отмывания денег из России, заявил, отвечая на вопросы парламентариев, замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби, пишет «Интерфакс».

По его словам, регулирующие и правоохранительные органы серьезно относятся к прозвучавшим обвинениям и изучат, является ли опубликованная газетой Guardian информация, касающаяся прохождения через британские банки сотен миллионов долларов «грязных» денег из России, основанием для дальнейшего расследования.

«Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги», - сказал он.

С.Кирби был вызван в Палату общин после публикации в Guardian статьи, в которой утверждается, что через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России.

В интервью Guardian глава Национального криминального агентства (National Crime Agency, NCA) Дэвид Литтл сказал, что у него вызывают озабоченность приходящие в Великобританию из России деньги, так как «мы не знаем, откуда они идут». «Для установления этого у нас нет достаточного сотрудничества (с российской стороной)», - сказал он.

Согласно документам, которые изучили журналисты британского издания, в рамках схемы из России было выведено в 2010-2014 годах почти $20 млрд, однако сумма может достигать и $80 млрд.

Крупнейшим «транзитным пунктом» в этой схеме среди британских банков был HSBC, следует из публикации издания: через кредитную организацию, в первую очередь через ее отделение в Гонконге, прошло $545 млн. Через RBS прошло $113 млн, через Coutts - около $33 млн.

Всего в изучении схем «всемирной прачечной» участвовали боле 60 журналистов из 32 стран, которые в свое время работали также над подготовкой «панамских досье», раскрывших причастность многих известных политиков, бизнесменов, спортсменов и других лиц к использованию офшорных схем.

Источник: Псковская Лента Новостей