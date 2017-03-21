Из-за внедорожника автобус со школьниками и учительницей улетел в кювет в Ленобласти

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Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
В Ленинградской области утром в среду съехал в кювет и опрокинулся школьный автобус, сообщил «Интерфаксу» источник в службе «Скорой помощи» региона.
«Все пассажиры школьного автобуса - 18 детей и одна сопровождающая учительница - были осмотрены. Травм ни у кого не обнаружено, пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.
Другой источник в правоохранительных органах региона заявил «Интерфаксу», что школьный автобус перевернулся в результате опасного вождения одного из участников встречного движения - внедорожника.
«Авария произошла, предварительно, по вине водителя внедорожника, который на узком участке дороги, двигаясь во встречном направлении к школьному автобусу, в неположенном месте попытался обогнать лесовоз, который также двигался навстречу школьному автобусу. В результате, уходя от лобового столкновения с внедорожником, водитель школьного автобуса вынужден был съехать в кювет», - рассказал источник.
Между тем в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщили об одной пострадавшей в результате этого дорожно-транспортного происшествия.
«Автобус, который перевозил детей, съехал в кювет. В нем находились 19 человек. Пострадала одна женщина, сопровождавшая детей», - уточнили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
По информации ведомства, водитель грузовика с прицепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся со школьным автобусом. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.
По факту аварии проводится проверка.
В ГУ МЧС региона уточнили, что информация об инциденте в поселке Яниго Лодейнопольского района поступила около 08.00 среды.
Источник: Псковская Лента Новостей