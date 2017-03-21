Из-за внедорожника автобус со школьниками и учительницей улетел в кювет в Ленобласти

В Ленинградской области утром в среду съехал в кювет и опрокинулся школьный автобус, сообщил «Интерфаксу» источник в службе «Скорой помощи» региона.

«Все пассажиры школьного автобуса - 18 детей и одна сопровождающая учительница - были осмотрены. Травм ни у кого не обнаружено, пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Другой источник в правоохранительных органах региона заявил «Интерфаксу», что школьный автобус перевернулся в результате опасного вождения одного из участников встречного движения - внедорожника.

«Авария произошла, предварительно, по вине водителя внедорожника, который на узком участке дороги, двигаясь во встречном направлении к школьному автобусу, в неположенном месте попытался обогнать лесовоз, который также двигался навстречу школьному автобусу. В результате, уходя от лобового столкновения с внедорожником, водитель школьного автобуса вынужден был съехать в кювет», - рассказал источник.

Между тем в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщили об одной пострадавшей в результате этого дорожно-транспортного происшествия.

«Автобус, который перевозил детей, съехал в кювет. В нем находились 19 человек. Пострадала одна женщина, сопровождавшая детей», - уточнили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, водитель грузовика с прицепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся со школьным автобусом. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

По факту аварии проводится проверка.

В ГУ МЧС региона уточнили, что информация об инциденте в поселке Яниго Лодейнопольского района поступила около 08.00 среды.

Источник: Псковская Лента Новостей