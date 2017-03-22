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Мошенники зарабатывают на любопытных пользователях WhatsApp

22.03.2017 20:30 ПЛН, Псков

Специалисты ESET предупреждают о новой «мобильной» афере - мошенники предлагают следить за активностью друзей в WhatsApp.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, потенциальная жертва получает в мессенджере заманчивое предложение - установить «шпионское» приложение, которое показывает, с кем сейчас общаются пользователи из списка контактов. Фейковые скриншоты обещают, что эта информация появится в строке статуса. «Реклама» заканчивается ссылкой на загрузку приложения.
 
Нажав на ссылку, пользователь будет вынужден поделиться сообщением с десятью друзьями – так распространяется фишинговый контент. После этого выполняется перенаправление на другие страницы.
 
На фишинговых страницах пользователю предложат оставить номер мобильного телефона (он затем пополнит базы спамеров и будет использован для подписки на дорогостоящие SMS-сервисы). Там же осуществляется показ рекламных баннеров и загрузка нежелательного ПО.
 
«Излишне уточнять, что «шпионское» приложение так и не появится на смартфоне. Как минимум, потому что подобная функция слежки в мессенджере не предусмотрена», - отметили в компании.

Источник: Псковская Лента Новостей



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