Мошенники зарабатывают на любопытных пользователях WhatsApp

Специалисты ESET предупреждают о новой «мобильной» афере - мошенники предлагают следить за активностью друзей в WhatsApp.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, потенциальная жертва получает в мессенджере заманчивое предложение - установить «шпионское» приложение, которое показывает, с кем сейчас общаются пользователи из списка контактов. Фейковые скриншоты обещают, что эта информация появится в строке статуса. «Реклама» заканчивается ссылкой на загрузку приложения.

Нажав на ссылку, пользователь будет вынужден поделиться сообщением с десятью друзьями – так распространяется фишинговый контент. После этого выполняется перенаправление на другие страницы.

На фишинговых страницах пользователю предложат оставить номер мобильного телефона (он затем пополнит базы спамеров и будет использован для подписки на дорогостоящие SMS-сервисы). Там же осуществляется показ рекламных баннеров и загрузка нежелательного ПО.

«Излишне уточнять, что «шпионское» приложение так и не появится на смартфоне. Как минимум, потому что подобная функция слежки в мессенджере не предусмотрена», - отметили в компании.

Источник: Псковская Лента Новостей