Численность натовцев в Эстонии в апреле увеличится до 1650 человек

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
По состоянию на начало этой недели в Эстонии находились 710 солдат союзных войск, а в апреле, когда все боевые группы НАТО прибудут в страну, их количество увеличится до 1650, сообщает «Интерфакс».
Согласно обнародованным в среду в газете Postimees данным, в Эстонию уже прибыли 210 британских и 50 французских солдат международного батальона НАТО. Всего боевая батальонная группа НАТО под командованием Великобритании должна состоять к середине апреля из 1200 солдат - около 900 из Британии и более 300 из Франции.
В Эстонии сейчас находятся также 200 американских пехотинцев: 130 из пехотной роты Charli, входящей в состав 68-го броневого подразделения четвертой дивизии. Еще 70 прибыли из Латвии для участия учениях, проходящих на юге Эстонии.
На авиабазе в Эмари (Amari) находятся 130 летчиков и техников из Германии, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства.
Кроме того, солдаты и офицеры союзных войск представлены в Балтийском оборонном колледже, Центре сотрудничества по кибер-обороне НАТО, штабном элементе НАТО NFIU.
На вооружении личного состава войск НАТО в Эстонии находятся танки, БМП, самоходки, истребители и иная техника.
Так, на вооружении британского контингента международного батальона НАТО будет более 300 единиц боевой техники, в числе которых танки Challenger 2, Titan и Trojan, самоходные артиллерийские установки AS90 и БМП Warrior. Первые 130 единиц этой техники прибывают морским путем в Эстонию в среду. Британское подразделение не обнародует, сколько конкретных видов боевых машин везет с собой.
Французские морские пехотинцы берут с собой четыре танка Leclerc, 13 БМП VBCI, а также десятки бронетранспортеров VAB и бронированных внедорожников VBL.
У 68-го пехотного бронированного подразделения США с собой четыре танка Abrams M1A2 и 15 БМП Bradley.
Германские летчики прилетели в Эстонию на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.
На авиабазе в Эмари во вторник приземлились два американских вертолета пехоты UH-60 Black Hawk, которые в конце недели примут участие в учениях на центральном полигоне вооруженных сил.
По данным главного штаба Сил обороны, вся техника союзников будет находиться в Тапа (Tapa), за исключением немецких истребителей, которые находятся на авиабазе в Эмари.
Источник: Псковская Лента Новостей