Численность натовцев в Эстонии в апреле увеличится до 1650 человек

По состоянию на начало этой недели в Эстонии находились 710 солдат союзных войск, а в апреле, когда все боевые группы НАТО прибудут в страну, их количество увеличится до 1650, сообщает «Интерфакс».

Согласно обнародованным в среду в газете Postimees данным, в Эстонию уже прибыли 210 британских и 50 французских солдат международного батальона НАТО. Всего боевая батальонная группа НАТО под командованием Великобритании должна состоять к середине апреля из 1200 солдат - около 900 из Британии и более 300 из Франции.

В Эстонии сейчас находятся также 200 американских пехотинцев: 130 из пехотной роты Charli, входящей в состав 68-го броневого подразделения четвертой дивизии. Еще 70 прибыли из Латвии для участия учениях, проходящих на юге Эстонии.

На авиабазе в Эмари (Amari) находятся 130 летчиков и техников из Германии, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства.

Кроме того, солдаты и офицеры союзных войск представлены в Балтийском оборонном колледже, Центре сотрудничества по кибер-обороне НАТО, штабном элементе НАТО NFIU.

На вооружении личного состава войск НАТО в Эстонии находятся танки, БМП, самоходки, истребители и иная техника.

Так, на вооружении британского контингента международного батальона НАТО будет более 300 единиц боевой техники, в числе которых танки Challenger 2, Titan и Trojan, самоходные артиллерийские установки AS90 и БМП Warrior. Первые 130 единиц этой техники прибывают морским путем в Эстонию в среду. Британское подразделение не обнародует, сколько конкретных видов боевых машин везет с собой.

Французские морские пехотинцы берут с собой четыре танка Leclerc, 13 БМП VBCI, а также десятки бронетранспортеров VAB и бронированных внедорожников VBL.

У 68-го пехотного бронированного подразделения США с собой четыре танка Abrams M1A2 и 15 БМП Bradley.

Германские летчики прилетели в Эстонию на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.

На авиабазе в Эмари во вторник приземлились два американских вертолета пехоты UH-60 Black Hawk, которые в конце недели примут участие в учениях на центральном полигоне вооруженных сил.

По данным главного штаба Сил обороны, вся техника союзников будет находиться в Тапа (Tapa), за исключением немецких истребителей, которые находятся на авиабазе в Эмари.

Источник: Псковская Лента Новостей