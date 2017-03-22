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СБУ объявила о задержании девяти российских спецагентов

22.03.2017 14:15 ПЛН, Псков

На Украине задержаны девять членов агентурной сети российских спецслужб. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук, слова которого в среду, 22 марта, приводит «112 Украина».

По его словам, в операции «по обезвреживанию резидентурной сети» принимали участие сотрудники ведомства и бойцы спецподразделения «Альфа». Ткачук уточнил, что группа якобы действовала на юго-востоке республики, а задержания были произведены еще 19 марта.

«По нашей информации, непосредственно к созданию этой сети было причастно Главное управление разведки Вооруженных сил РФ. Эта резидентурная сеть, которая была создана из действующих и бывших военнослужащих, получила первоочередную задачу - агентурное проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей нашего государства, сбор информации об этих объектах, проникновение на военные объекты наших ВСУ и сбор соответствующей информации, также посягательство на информацию с ограниченным доступом, что касается дислокации украинских частей», - добавил Ткачук.

Источник: Псковская Лента Новостей



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