СБУ объявила о задержании девяти российских спецагентов

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
На Украине задержаны девять членов агентурной сети российских спецслужб. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук, слова которого в среду, 22 марта, приводит «112 Украина».
По его словам, в операции «по обезвреживанию резидентурной сети» принимали участие сотрудники ведомства и бойцы спецподразделения «Альфа». Ткачук уточнил, что группа якобы действовала на юго-востоке республики, а задержания были произведены еще 19 марта.
«По нашей информации, непосредственно к созданию этой сети было причастно Главное управление разведки Вооруженных сил РФ. Эта резидентурная сеть, которая была создана из действующих и бывших военнослужащих, получила первоочередную задачу - агентурное проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей нашего государства, сбор информации об этих объектах, проникновение на военные объекты наших ВСУ и сбор соответствующей информации, также посягательство на информацию с ограниченным доступом, что касается дислокации украинских частей», - добавил Ткачук.
Источник: Псковская Лента Новостей