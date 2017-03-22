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Певице Юлии Самойловой на три года запретили въезд на Украину

22.03.2017 16:45 ПЛН, Псков

Певице Юлии Самойловой, которая выбрана Россией для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, на три года запретили въезд на Украину. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, пишет «Лента.ру».
 
 
«Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», - добавила она.
 
В СБУ считают, что Самойлова нарушила украинское законодательство, посетив в 2015 году Крым - российскую территорию, чей нынешний статус оспаривается Киевом. Артистов, побывавших на полуострове после его воссоединения с Россией, как правило, не пускают на Украину.
 
Российское руководство выражало надежду на то, что певица все-таки выступит в Киеве. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, возможность бойкота конкурса не является вопросом Кремля.
 
Самойлова должна представлять Россию на конкурсе с композицией Flame Is Burning. Певица является инвалидом первой группы - у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она передвигается на коляске.
 
Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал - 13 мая.

Источник: Псковская Лента Новостей



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