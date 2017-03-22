Сегодня: Среда, 22 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО Участки на берегу реки Великой День национальной гвардии Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал исследование «Stratcom смеется: в поисках аналитической основы». Как пишет газета «Коммерсантъ», в нем российская юмористическая передача КВН названа «инструментом политической...14



Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского. ВИДЕО

22.03.2017 20:01 ПЛН, Псков

В Риме девочка по имени Ширли стащила пилеолус (белый головной убор) с Папы Римского Франциска, пока понтифик целовал и благословлял ее. Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте крестный отец ребенка Маунтин Буторак (Mountain Butorac), пишет «Лента.ру».
 
 
«Привел крестницу на встречу с папой. Она украла его шляпу», - написал Буторак.
 
Как следует из ролика, происшествие рассмешило Папу. За два часа с момента публикации пост собрал 1,4 тысячи «лайков».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31