Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского. ВИДЕО

В Риме девочка по имени Ширли стащила пилеолус (белый головной убор) с Папы Римского Франциска, пока понтифик целовал и благословлял ее. Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте крестный отец ребенка Маунтин Буторак (Mountain Butorac), пишет «Лента.ру».

«Привел крестницу на встречу с папой. Она украла его шляпу», - написал Буторак.

Как следует из ролика, происшествие рассмешило Папу. За два часа с момента публикации пост собрал 1,4 тысячи «лайков».

Источник: Псковская Лента Новостей