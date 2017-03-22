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У здания парламента Великобритании произошла стрельба

22.03.2017 17:55 ПЛН, Псков

В Лондоне у здания парламента Великобритании произошла стрельба. По информации Reuters, не менее 12 человек ранены.

Как пишет Associated Press, заседание палаты общин было приостановлено из-за сообщений о стрельбе. Силы безопасности оцепили территорию вокруг британского парламента в Лондоне после того, как возле него прозвучали выстрелы, сообщает британский телеканал «Скай-ньюс».

Источник: Псковская Лента Новостей



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