У здания парламента Великобритании произошла стрельба

В Лондоне у здания парламента Великобритании произошла стрельба. По информации Reuters, не менее 12 человек ранены.

Как пишет Associated Press, заседание палаты общин было приостановлено из-за сообщений о стрельбе. Силы безопасности оцепили территорию вокруг британского парламента в Лондоне после того, как возле него прозвучали выстрелы, сообщает британский телеканал «Скай-ньюс».

Источник: Псковская Лента Новостей