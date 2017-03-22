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ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы
Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство1
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: летающий циркПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина». В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю...
В Лондоне у здания парламента Великобритании произошла стрельба. По информации Reuters, не менее 12 человек ранены.
Как пишет Associated Press, заседание палаты общин было приостановлено из-за сообщений о стрельбе. Силы безопасности оцепили территорию вокруг британского парламента в Лондоне после того, как возле него прозвучали выстрелы, сообщает британский телеканал «Скай-ньюс».
Источник: Псковская Лента Новостей