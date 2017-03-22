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Американка разозлилась на просьбу официанта прислать ему фото в соцсети

22.03.2017 22:56 ПЛН, Псков

Жительница США и мать двоих детей возмутилась тем, что официант KFC подложил ей салфетку, на которой указал адреса своих аккаунтов в Instagram и Snapchat и попросил ее прислать ему свою фотографию. Об этом сообщает The Sun.
 
Издание уточняет, что официанту 17 лет, а молодой матери - 23 года.
 
Как пишет «Лента.ру», американка нашла записку уже после того, как покинула ресторан. Она решила обратиться за советом на форум молодых мам, где женщины стали спорить о допустимости подобных действий.
 
Многие пользовательницы посоветовали немедленно пожаловаться на парня, другие же считают, что его поступок - просто комплимент.
Некоторые юзеры поддержали идею о фотосессии во время глажки, стирки и уборки. Несколько женщин настояли на том, что официант - извращенец и хам, а также относится к женскому полу как к мясу, если позволяет себе отправлять подобные записки.
 
В январе жительница США обнаружила в коробке из-под прокатного DVD с фильмом «Глубоководный горизонт» двадцатидолларовые банкноты и записку от незнакомца. «Каждый месяц я беру 100 долларов, которые обычно я тратил на себя, и отдаю их незнакомцам. В этот раз я решил оставить деньги в коробке от прокатного DVD. Вы у меня первые в 2017 году», - говорилось в записке.

Источник: Псковская Лента Новостей



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