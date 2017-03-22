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Россияне не пострадали в результате атак у здания парламента в Лондоне

22.03.2017 20:33 ПЛН, Псков

Россияне не пострадали в результате атак у здания парламента в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на российское посольство.
 
«По предварительной информации, полученной посольством из полиции Лондона, среди пострадавших россиян нет. Остаемся на связи с властями», - говорится в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что преступления у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица.
 
Как утверждается, сначала автомобиль Hundai врезался в пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, ускорившись, - в ограду у здания британского парламента, выбежавший из машины человек напал на полицейского с ножом. Нападавший был нейтрализован полицией. До этого рядом со зданием парламента Великобритании в Лондоне произошла стрельба, пишет «Лента.ру».

Источник: Псковская Лента Новостей



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