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Умер советский и эстонский актер Лембит Ульфсак

22.03.2017 21:09 ПЛН, Псков

В Эстонии в возрасте 69 лет умер советский и эстонский актер театра и кино, кинорежиссер Лембит Ульфсак, сообщает «Газета.Ru».
 
 
Народный артист Эстонской ССР Ульфсак с 1985 по 1994 год был актером киностудии «Таллинфильм».
 
Лембит Ульфсак известен по ролям в таких картинах как «Мэри Поппинс, до свидания», «ТАСС уполномочен заявить», «Академия пана Кляксы» и других.

Источник: Псковская Лента Новостей



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