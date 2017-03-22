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Самойлова сможет представить Россию на следующем «Евровидении»

22.03.2017 21:32 ПЛН, Псков

Певица Юлия Самойлова, которой ранее СБУ запретила въезд на Украину, сможет представить Россию на «Евровидении» в следующем году, говорится в сообщении Первого канала, поступившем в «Интерфакс» в среду.
 
 
«В случае если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году вне зависимости от места проведения конкурса Россию будет представлять Юлия Самойлова», - говорится в сообщении.
 
Ранее в среду СБУ объявила о запрете Самойловой на 3 года въезда в страну.
 
«Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», - сообщила агентству «Интерфакс» представитель СБУ Елена Гитлянская.
 
В украинской спецслужбе ранее заявляли, что проверят достоверность информации о поездках Самойловой в Крым и после этого примут решение относительно ее допуска на украинскую территорию.
 
В Европейском вещательном союзе (EBU) позже сообщили, что глубоко разочарованы решением украинских властей по Самойловой. Кроме того, в оргкомитете заявили о намерении добиваться участия всех конкурсантов.
 
В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей. Кроме того, в Москве ждут реакции Запада и организаторов конкурса.
 
Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске, имеет первую группу инвалидности. Она планировала представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве с песней «Flame is Burning».

Источник: Псковская Лента Новостей



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