Медведев опроверг заявления о своей болезни

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок заявил, что не был болен, передает РИА Новости.

Директор некоммерческого партнерства «Объединение добросовестных участников рынка перевозок «Эверест» Павел Осеев, который принимал участие во встрече с премьер-министром, поздравил Медведева с выздоровлением.



«Вас с выздоровлением, Дмитрий Анатольевич», - сказал Павел Осеев. «Да я и не болел», - ответил премьер.



Ранее, 14 марта, президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства, на котором глава кабмина Дмитрий Медведев отсутствовал, отметил, что премьер-министра «не уберегли». «Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», - сказал Владимир Путин. Президент выразил беспокойство в связи с уровнем заболеваемости гриппом в стране.



Позже, 17 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему премьер-министр Дмитрий Медведев не присутствовал на заседании правительства 14 марта и на заседании Совета безопасности в пятницу, 17 марта. «Это связано с его графиком работы. Он не каждый раз принимает участие. Я не могу сказать ничего про здоровье, просто не располагаю информацией», - сказал тогда Дмитрий Песков.

Источник: Псковская Лента Новостей