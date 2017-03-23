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Медведев опроверг заявления о своей болезни

23.03.2017 17:41 ПЛН, Псков

 Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок заявил, что не был болен, передает РИА Новости. 

Директор некоммерческого партнерства «Объединение добросовестных участников рынка перевозок «Эверест» Павел Осеев, который принимал участие во встрече с премьер-министром, поздравил Медведева с выздоровлением.

«Вас с выздоровлением, Дмитрий Анатольевич», - сказал Павел Осеев. «Да я и не болел», - ответил премьер.

Ранее, 14 марта, президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства, на котором глава кабмина Дмитрий Медведев отсутствовал, отметил, что премьер-министра «не уберегли». «Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», - сказал Владимир Путин. Президент выразил беспокойство в связи с уровнем заболеваемости гриппом в стране.

Позже, 17 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему премьер-министр Дмитрий Медведев не присутствовал на заседании правительства 14 марта и на заседании Совета безопасности в пятницу, 17 марта. «Это связано с его графиком работы. Он не каждый раз принимает участие. Я не могу сказать ничего про здоровье, просто не располагаю информацией», - сказал тогда Дмитрий Песков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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