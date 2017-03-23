Убийца Вороненкова умер в больнице

Киллер, убивший в центре Киева бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, скончался от ранений, сообщил главный врач Николай Демин украинскому «Общественному ТВ».

Вороненкова расстреляли у центрального входа в отель «Премьер-палас», киллер попал в него четыре раза. Охранник бывшего депутата также получил ранения, но смог выстрелить в убийцу, которого доставили в реанимацию одной из городских больниц, пишет РИА Новости.

В эфире телеканала NewsOne Демин сообщил, что у киллера, по подсчетам врачей, было «наверное, пули четыре».

Ранее сообщалось, что стрелявший находится в крайне тяжелом состоянии, он был ранен в грудь, а также получил сквозное ранение головы.

Следователи установили его личность - это гражданин Украины.

По данным издания «Обозреватель», предполагаемый убийца - мужчина 1988 года рождения, он находился в розыске по делу о фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.

При этом украинские власти поспешили возложить ответственность за убийство Вороненкова на «российские спецслужбы». Генпрокурор Юрий Луценко назвал случившееся «политической расправой над оппонентом Кремля». По его словам, бывшего депутата могли убить либо в связи с делом Януковича, против которого он собирался давать показания, либо в связи с контрабандой в Россию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил об «акте государственного терроризма» со стороны России, причем связал убийство Вороненкова со взрывами боеприпасов на складе в Балакелее.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал измышления о «пресловутом российском следе» абсурдными. Случившееся говорит о том, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова, добавил он.

Денис Вороненков уехал на Украину в конце прошлого года, позже он принял украинское гражданство. В России его обвиняли в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы стоимостью в пять миллионов долларов. Против Вороненкова заведено уголовное дело о мошенничестве, он был объявлен в международный розыск.

Источник: Псковская Лента Новостей