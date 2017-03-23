Шесть военнослужащих Росгвардии погибли в Чечне при отражении нападения боевиков

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Шесть сотрудников Росгвардии погибли в Чечне, отражая атаку группы боевиков, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в пресс-службе Национальной гвардии.
«При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненные», - сказали в Росгвардии.
По данным Росгвардии, в пятницу около 02:30 ночи группа вооруженных боевиков попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков Национальной гвардии.
«Во время нападения боевики воспользовались сильным туманом. В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло», - подчеркнули в ведомстве.
В Росгвардии сообщили, что в настоящее время район боестолкновения блокирован.
«Проводятся специальные мероприятия под руководством командующего ОГВ(с). На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и взрывотехники ФСБ. Обстановка уточняется. В Чеченскую республику для выяснения всех обстоятельств произошедшего убыла оперативная группа Центрального аппарата войск национальной гвардии», - заявили в ведомстве.
Как сообщал «Интерфакс», Росгвардия активно задействована в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Росгвардию создали весной прошлого года на базе внутренних войск МВД РФ. В новое федеральное ведомств также перешли подразделения специального назначения МВД.
Источник: Псковская Лента Новостей