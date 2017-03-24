Украинские СМИ назвали имя убийцы экс-депутата Госдумы Вороненкова

Убийцей бывшего депутата российской Государственной Думы Дениса Вороненкова был 28-летний Павел Паршов, сообщает интернет-издание «Обозреватель» со ссылкой на источники.

Агентство «Интерфакс-Украина» не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

Между тем на сайте МВД Украины гражданин П.Паршов указан как разыскиваемый в Днепропетровской области и обвиняемый по ст. 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство; легализация доходов, полученных преступным путем).

Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

Между тем народный депутат Украины (фракция «Народный фронт»), советник министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что убийца - агент российских спецслужб, внедренный в украинские силовые структуры.

«Он был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры, проходивший в них службу, а затем получивший приказ на ликвидацию врага России - Дениса Вороненкова», - сказал А.Геращенко, выступая на политическом ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

По его словам, следствие серьезно продвинулось за четверг. «Уже известна личность киллера, его биография. И мы можем с уверенностью сказать, что Д.Вороненков убит агентом российских спецслужб, гражданином Украины», - заявил А.Геращенко.

Депутат подчеркнул, что не уполномочен рассказывать об этом человеке. «Я думаю, что в ближайшее время будет официальная пресс-конференция генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины, и они дадут больше информации. С моей стороны это будет некорректно», - отметил депутат.

Наличие у киллера удостоверения бойца Национальной гвардии Украины, участника боевых действий в Донбассе А.Геращенко объяснил тем, что убийца взял его с собой для того, чтобы в случае, если его остановит полиция, предъявить этот документ и сказать, что «я нормальный человек».

Источник: Псковская Лента Новостей