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Apple готовит 69 новых смайликов

24.03.2017 18:13 ПЛН, Псков

В iOS 11 грядет большое обновление набора смайликов. Как пишет macdigger.ru, в новой операционной системе Apple владельцев iPhone и iPad ждут 69 новых веселых рожиц.
 
 
«Консорциум Unicode» зарезервировал место для новых пиктограмм, включая несколько фантастических существ, женщины кормящей грудью и женщины в хиджабе.
 
В список попали сразу несколько фантастических существ - вампиры, эльфы, русалки, джинны и зомби; все они будут представлены в женском и мужском вариантах. Кроме того, появятся эмодзи брокколи, пельменя, сэндвича, стейка, пирога, печенья с предсказанием и другие пиктограммы еды. Также в набор войдут эмодзи со скалолазами, йогами, летающая тарелка, консервированные томаты в собственном соку, стейк и мозг.
 
 
Подкомиссия организации, отвечающая за разработку смайликов, внесла на рассмотрение иконки, которые после одобрения появятся в Unicode 10. Пиктограммы выбраны на основе частых запросов в сети или необходимости их появления. Как можно убедиться, создатели постарались сделать максимально продвинутый набор символов, что в свою очередь упростит или исключит вообще использование слов в переписке. 
 
Unicode появился в 1991 году. Стандарт состоит из двух компонентов: универсального набора символов (для более чем одного миллиона элементов) и системы кодировки этих символов. В стандарт постоянно добавляют новые символы. Благодаря предыдущей версии стандарта Unicode у пользователей iPhone и Mac появились «политкорректные» эмодзи разных цветов, ну и гей-смайлики. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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