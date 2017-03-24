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Пьяный новгородец поехал по городу на капоте такси после того, как водитель отказался везти его в салоне

24.03.2017 12:19 ПЛН, Псков

Нетрезвый житель Великого Новгорода проехал по городу на капоте такси, когда шофер отказался везти его в салоне автомобиля, сообщили в пятницу «Интерфаксу» в пресс-службе новгородского УГИБДД.

По информации ведомства, в четверг вечером 36-летний новгородец остановил на улице Химиков такси. Водитель, поняв, что клиент нетрезв, отказался везти его. Тогда настойчивый клиент забрался на капот автомобиля и сказал, что все равно не откажется от поездки. Не менее упорный водитель нажал на газ и автомобиль с выпившим пассажиром на капоте тронулся с места.

Поездка на такси прервалась, когда клиент свалился на проезжую часть. С переломом ноги он был доставлен в первую городскую больницу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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