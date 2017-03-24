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Сбежавшего из России депутата Госдумы застрелили в Киеве

Сбежавшего из России депутата Госдумы застрелили в Киеве

В Киеве убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежавший на Украину из-за уголовного дела. Как сообщает издание «Вести Украина», он убит у отеля Premier Palace. По...73



Советник главы МВД Украины рассказал о подготовке убийцы Вороненкова в российской «школе для диверсантов»

24.03.2017 12:25 ПЛН, Псков

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова совершил уроженец Севастополя Павел Паршов, написал в Фейсбуке советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он назвал его агентом российских спецслужб, проходившем обучение в российской «школе для диверсантов», сообщает телеканал «Дождь».

«В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача, внедриться в одно из подразделений вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющей громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат», - написал Геращенко.

Напомним, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

Источник: Псковская Лента Новостей



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