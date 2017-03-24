Советник главы МВД Украины рассказал о подготовке убийцы Вороненкова в российской «школе для диверсантов»

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова совершил уроженец Севастополя Павел Паршов, написал в Фейсбуке советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он назвал его агентом российских спецслужб, проходившем обучение в российской «школе для диверсантов», сообщает телеканал «Дождь».

«В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача, внедриться в одно из подразделений вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющей громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат», - написал Геращенко.

Напомним, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

Источник: Псковская Лента Новостей