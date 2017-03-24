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Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии

24.03.2017 20:53 ПЛН, Псков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что финансирование готовивших провокации в стране вооруженных боевиков осуществлялось США и Германией. Об этом в пятницу, 24 марта, он сказал в ходе посещения Гродненской области, передает агентство БЕЛТА.
 
«Вот они обижаются — услышали мое заявление в Могилеве про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев. Большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на Mercedes разъезжают», — заявил Лукашенко.
 
Он добавил, что органы власти не должны бояться пресекать противоправные действия. «Испугаешься — мне будет плохо, а вам вообще невмоготу», — заключил белорусский лидер.
 
Как отмечает Lenta.Ru, днем ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил, что задержанные активисты группировок «Белый легион» и «Молодой фронт» собирались принять участие в массовых беспорядках. 21 марта Лукашенко сообщил о задержании двух десятков боевиков, готовивших вооруженную провокацию. «Один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — на Украине, в Литве или Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву», — рассказал глава государства.
 
В Вильнюсе слова Лукашенко назвали измышлениями, Киев обвинил белорусского лидера в оскорблении чести и достоинства украинцев.

Источник: Псковская Лента Новостей



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