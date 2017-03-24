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Владимир Путин принял в Кремле кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен

24.03.2017 21:03 ПЛН, Псков

Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретился в Кремле с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.

Россия придает очень большое значение отношениям с Францией и не собирается влиять на президентские выборы в этой стране, заявил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что Москва оставляет за собой право общаться с представителями всех политических сил страны.

"Конечно, очень интересно было бы обменяться с Вами мнениями о том, как развиваются наши двусторонние отношения и о ситуации, которая складывается в Европе. Я знаю, что Вы представляете достаточно быстро развивающийся спектр политических сил европейских", - заметил российский лидер, поприветствовав Ле Пен в Москве.
 
В свою очередь, Ле Пен отметила, что у Франции с Российской Федерацией глубокие культурные, экономические и стратегические связи. "И особенно эта встреча важна, когда такая серьезная террористическая угроза нависла над нами", - сказала гостья, поблагодарив Путина за встречу.
 
Как сообщает "Интерфакс", перед этой встречей кандидат в президенты Франции, находящаяся в РФ по приглашению российских парламентариев, посетила в Патриаршем дворце выставку, посвященную Людовику Святому и реликвиям Сен-Шапель. Она ознакомилась с экспозицией выставки.

Источник: Псковская Лента Новостей



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