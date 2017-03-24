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Меркель признала ошибки Евросоюза

25.03.2017 08:58 ПЛН, Псков

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Евросоюз совершил ряд ошибок, и заявила о необходимости их исправить, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Rai.
 
Меркель также призвала завершить начатые ранее задачи. По ее словам, основными недостатками являются проблемы внешних границ, а также непродуманность системы функционирования единой валюты, а также проблемы с мигрантами.
 
«Это то, что мы пытаемся исправить, через банковский союз и механизмы стабилизации»,- сказала она.
 
Ранее Ангела Меркель заявила, что она обеспокоена строительством израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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