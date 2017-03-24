Меркель признала ошибки Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Евросоюз совершил ряд ошибок, и заявила о необходимости их исправить, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Rai.

Меркель также призвала завершить начатые ранее задачи. По ее словам, основными недостатками являются проблемы внешних границ, а также непродуманность системы функционирования единой валюты, а также проблемы с мигрантами.

«Это то, что мы пытаемся исправить, через банковский союз и механизмы стабилизации»,- сказала она.

Ранее Ангела Меркель заявила, что она обеспокоена строительством израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Источник: Псковская Лента Новостей