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Более 900 анкет по исследованию электоральных предпочтений жителей Великих Лук доставлено в региональное отделение «Единой России»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
Певица София Ротару приняла участие в юбилейном концерте композитора Руслана Квинты во Дворце спорта в Киеве. Во время исполнения композиции «Осенние цветы» артистка, одетая в длинное платье, запуталась в подоле и упала на сидевшего за роялем Квинту, сообщает «Лента.ру».
Музыкант помог Ротару подняться, и они продолжили выступление. Видео инцидента появилось на YouTube.
Источник: Псковская Лента Новостей