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София Ротару упала на пианиста во время концерта. ВИДЕО

25.03.2017 11:24 ПЛН, Псков

Певица София Ротару приняла участие в юбилейном концерте композитора Руслана Квинты во Дворце спорта в Киеве. Во время исполнения композиции «Осенние цветы» артистка, одетая в длинное платье, запуталась в подоле и упала на сидевшего за роялем Квинту, сообщает «Лента.ру».

Музыкант помог Ротару подняться, и они продолжили выступление. Видео инцидента появилось на YouTube.

Источник: Псковская Лента Новостей



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