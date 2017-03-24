Стало известно, когда завершится формирование Росгвардии

Трехэтапное формирование войск национальной гвардии РФ завершится к 31 января 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

«Формирование войск национальной гвардии Российской Федерации проводится в три этапа», - говорится в сообщении Росгвардии.

Первый этап завершился 31 декабря 2016 года, когда были проведены мероприятия по переводу личного состава в войска национальной гвардии РФ, сформирован центральный аппарат ведомства, создано 84 территориальных органа Росгвардии в каждом субъекте РФ. Кроме того, была разработана нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность Росгвардии.

На втором этапе, который продлится до 31 августа 2017 года, предстоит уточнить состав, численность и оперативное построение группировок войск, определить объем и порядок выполнения служебно-боевых задач, организовать мероприятия по переводу сотрудников ОМОН и СОБР на военную службу по контракту.

«На третьем этапе (до 31 января 2018 года) планируется завершить формирование войск, перевод сотрудников ОМОН и СОБР на военную службу по контракту, организовать выполнение служебно-боевых задач в единой структуре и по единым планам», - сообщили в Росгвардии.

В состав Росгвардии вошли также органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия и охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиаподразделения министерства. Кроме того, в ведение Росгвардии передано ФГУП «Охрана».

В настоящее время в Росгвардии служат 340 тыс. человек, среди которых восемь Героев Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей