В Минске проходит несанкционированная акция оппозиции

Белорусская оппозиция начала в Минске днем в субботу несанкционированную уличную акцию «День воли», передает «Интерфакс». Участники акции собрались в районе между станциями метро «Академия наук» и «Площадь Якуба Колоса». Всего, по предварительной оценке, собралось порядка 500 человек. Они держат бело-красно-белые флаги, скандируют «Жыве Беларусь», «Ганьба!», «Фашисты!».

Сотрудники правоохранительных органов сопровождают колонну, которая движется в сторону площади Якуба Колоса.

Возле Академии наук, где предполагалось провести несанкционированную акцию ко «Дню воли». присутствовало много сотрудников милиции, стояли кордоны. Проверялись документы у тех, кто хотел пройти к месту сбора. В район Академии наук также стянута спецтехника. Проводились одиночные задержания.

Три станции минского метрополитена - «Академия наук», «Площадь Якуба Коласа» и «Парк Челюскинцев» - временно закрыты на вход и выход. Поезда проходят их без остановки, - говорится в сообщении Минского метрополитена.

В субботу акции по случаю Дня воли прошли также в Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте, только в двух в последних городах они были санкционированы властями. В областных городах акции немногочислены.

Ранее белорусские оппозиционные структуры заявили о своем желании провести 25 марта одновременно две акции: традиционный праздник оппозиции «День воли» и марш «нетунеядцев».

В ходе несанкционированной акции задержаны журналисты, освещавшие мероприятие, сообщает белорусское агентство «Белапан». Есть информация о задержании корреспондента этого издания, а также сотрудников ВВС, «Комсомольской правды», «Белсат» и др.

Источник: Псковская Лента Новостей