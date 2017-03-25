Дениса Вороненкова похоронили в Киеве

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве, сообщает ТАСС. Церемония прощания с экс-депутатом состоялась во Владимирском соборе столицы. В ней приняли участие несколько десятков человек, в том числе вдова Мария Максакова, родственники погибшего, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, некоторые украинские политики.

Денис Вороненков был убит 23 марта в Киеве недалеко от входа в отель «Премьер-палас». Мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в бывшего парламентария, когда тот выходил из гостиницы в сопровождении охраны. Далее последовала перестрелка между нападавшим и охранником Вороненкова, в результате чего оба мужчины получили ранения и были госпитализированы. Убийца позже скончался в больнице.

Исполнителем убийства назван гражданин Украины Павел Паршов, 1988 года рождения, уроженец Севастополя. С августа 2015 года он служил в батальоне «Донбасс» Национальной гвардии Украины, но в 2016 году был уволен за неисполнение условий контракта.

По факту произошедшего было открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство». Расследованием занимается киевская прокуратура в координации со Службой безопасности страны и другими силовыми структурами. Советник главы МВД Антона Геращенко сообщил, что после убийства Вороненкова его вдове Марии Максаковой была предоставлена государственная охрана.

Вороненкова в декабре 2014 года лишили депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом о рейдерском захвате одного из зданий в центре Москвы. В октябре прошлого года Вороненков эмигрировал на Украину, а в феврале 2017 года в РФ ему предъявили официальное обвинение по статье о мошенничестве. Вороненков был объявлен в международный розыск.

Источник: Псковская Лента Новостей