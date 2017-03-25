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На Украине назвали условия, при которых Россия сможет принять участие в «Евровидении»-2017

26.03.2017 08:58 ПЛН, Псков

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в конкурсе «Евровидение» 2017 года в Киеве только в том случае, если представит участника, который не имеет проблем с украинским законодательством, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Кирилленко.
 
«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы «Евровидения». В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», - заявил вице-премьер.
 
По словам Кирилленко, выдвижение Юлии Самойловой в качестве участника песенного конкурса от России является провокацией Москвы.
 
«Мы видим, что провокация с «Евровидением» со стороны России – это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», - резюмировал он.
 
Ранее сообщалось, что Киев не видит оснований для пересмотра решения по российской участнице конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой.

Источник: Псковская Лента Новостей



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