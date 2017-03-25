На Украине назвали условия, при которых Россия сможет принять участие в «Евровидении»-2017

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в конкурсе «Евровидение» 2017 года в Киеве только в том случае, если представит участника, который не имеет проблем с украинским законодательством, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Кирилленко.

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы «Евровидения». В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», - заявил вице-премьер.

По словам Кирилленко, выдвижение Юлии Самойловой в качестве участника песенного конкурса от России является провокацией Москвы.

«Мы видим, что провокация с «Евровидением» со стороны России – это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Киев не видит оснований для пересмотра решения по российской участнице конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой.

Источник: Псковская Лента Новостей