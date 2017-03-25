США ввели санкции в отношении восьми российских компаний

В связи с нарушением законодательства США по нераспространению в связи с КНДР, Ираном и Сирией США ввели санкции в отношении восьми российских компаний, пишет «Интерфакс».

«Санкции были применены к восьми российским предприятиям в результате регулярного пересмотра специфической активности, как этого требует Акт о нераспространении», - сообщили в госдепартаменте США.

Как отметил собеседник агентства, под санкции попали: 150-й Авиационно-ремонтный завод; объединение «Авиаэкспорт»; НПО «Базальт»; Конструкторское бюро машиностроения в Коломне; «Рособоронэкспорт»; Ульяновский институт гражданской авиации; Уральский тренировочный центр гражданской авиации; Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. «Эти санкции отделены от более широких экономических санкций, которые вводились, начиная с 2014 года, как результат оккупации и попыток аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины», - сказал собеседник агентства.

Новые американские санкции в отношении российских компаний - недружественный шаг в стиле предыдущей администрации, надежды на потепление между РФ и США исчезают, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Шаг откровенно недружественный и однозначно в духе политики прежней администрации на российском направлении. Ожидания в части перемен этой политики при новой администрации стремительно тают», - сказал Косачев «Интерфаксу». По его мнению, обращает на себя внимание, что «в данном случае задействован некий "американский закон о нераспространении", без хотя бы формальных, ради приличия, ссылок на основополагающий в этой сфере Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)».

Как отметил Косачев, до введения любых односторонних санкций американцам следовало бы, как минимум, изложить свои озабоченности по двусторонним каналам, а как максимум - задействовать многосторонние механизмы контроля за соблюдением ДНЯО. «Судя по всему, не сделано ни первого, ни второго. Очередная показная демонстрация приоритета американского национального законодательства над международным и очередная попытка создать дополнительные сложности для российских компаний, являющихся реальными конкурентами компаний США на международных рынках», - считает сенатор.

Председатель комитета Госдумы по образованию, специалист в области международных вопросов Вячеслав Никонов связывает новые санкции США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса с сотрудничеством России с Ираном в военно-технической сфере. «Любые санкции это серьезно, тем более в отношении наших крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса. Думаю это (новые санкции США) связано с иранской ситуацией»,- сказал Никонов «Интерфаксу». По его словам, в первую очередь этот может быть реакцией на сотрудничество России с Ираном в военно-технической сфере. Он не исключает, что это не последние санкции со стороны США, поскольку напряженность в отношениях между РФ и США сохраняется.

Заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что новые санкции США в отношении российских компаний приняты под давлением военно-промышленного комплекса, однако России есть что ответить как в дипломатическом, итак и в военном плане. «Администрация Дональда Трампа находится под давлением ВПК и, я бы сказал, она абсолютно несамостоятельна», - сказал Клинцевич, комментируя американские санкции в отношении восьми российских компаний. «Трамп может кое-что поменять, но очень немногое», - считает сенатор.

«Россия должна выстраивать свою международную политику с учетом своих собственных интересов. Для этого есть дипломатический и, я прошу прошения, военный язык в качестве нашего аргумента», - заключил Клинцевич.

Источник: Псковская Лента Новостей