Додон призвал вернуть русский язык в молдавские школы

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимости вернуть обязательное изучение русского языка в школах страны, пишет «Лента.ру».

Выступая в эфире канала «Россия 24», Додон отметил, что более 90% граждан Молдавии разговаривают на русском, и назвал знание этого языка серьезным плюсом и преимуществом по сравнению с соседями.

«Я считаю, что нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе. Сейчас они его поставили факультативным, буквально три года назад. Для этого нужно обязательно поменять школьную программу», - заявил глава государства.

Русский язык имеет в Молдавии статус языка межнационального общения. Принятый в 2014 году Кодекс об образовании гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке. Обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств согласно новому закону осуществляется «лишь в пределах возможностей системы образования».

Игорь Додон избран главой государства по итогам второго тура президентских выборов в ноябре 2016-го. Он неоднократно заявлял о необходимости восстановления добрососедских отношений с Россией.

Источник: Псковская Лента Новостей