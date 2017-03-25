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Додон призвал вернуть русский язык в молдавские школы

26.03.2017 12:33 ПЛН, Псков

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимости вернуть обязательное изучение русского языка в школах страны, пишет «Лента.ру».
 
Выступая в эфире канала «Россия 24», Додон отметил, что более 90% граждан Молдавии разговаривают на русском, и назвал знание этого языка серьезным плюсом и преимуществом по сравнению с соседями.
 
«Я считаю, что нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе. Сейчас они его поставили факультативным, буквально три года назад. Для этого нужно обязательно поменять школьную программу», - заявил глава государства.
 
Русский язык имеет в Молдавии статус языка межнационального общения. Принятый в 2014 году Кодекс об образовании гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке. Обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств согласно новому закону осуществляется «лишь в пределах возможностей системы образования».
 
Игорь Додон избран главой государства по итогам второго тура президентских выборов в ноябре 2016-го. Он неоднократно заявлял о необходимости восстановления добрососедских отношений с Россией.

Источник: Псковская Лента Новостей



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