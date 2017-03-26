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Администрацию Гонконга впервые возглавила женщина

26.03.2017 16:06 ПЛН, Псков

Главой администрации Гонконга впервые избрана женщина. В ходе прошедших сегодня выборов уже в первом туре победила Керри Лам, ранее занимавшая пост генерального секретаря администрации Гонконга, сообщает «Росбалт» со ссылкой на Associated Press.
 
Для победы на выборах достаточно было набрать более 600 голосов. Лам набрала 777 из 1194 голосов членов избирательной комиссии. За ее ближайшего соперника Джона Цанга проголосовало 365 членов комиссии.
 
Лам станет первой женщиной, возглавившей гонконгскую администрацию.
 
Гонконг перешел в подчинение Пекина от Великобритании в 1997 году на основе соблюдения принципа «одна страна - две системы», предусматривающего сохранение существовавшего тогда общественно-политического строя и широкой автономии. В 2014 году в ходе протестных демонстраций их участники требовали введения в Гонконге системы прямых выборов руководства этого специального административного района Китая, напоминает «Интерфакс». 

Источник: Псковская Лента Новостей



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