В Австралии кенгуру атаковал автомобиль. ВИДЕО

В столице Австралии Канберре агрессивный кенгуру атаковал автомобиль и нанес несколько ударов по капоту, передает «Газета.Ru» со ссылкой на видео, снятое водителем.

Некоторые пользователи соцсетей, которые видели видеоролик нападения животного на транспортное средство, подметили, что соломинка во рту кенгуру похожа на сигару.

В результате инцидента никто не пострадал.

В 2016 году сообщалось, что австралиец признал себя виновным в подготовке теракта с применением кенгуру.

Источник: Псковская Лента Новостей