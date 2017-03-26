Здоровье
Политика
Более 900 анкет по исследованию электоральных предпочтений жителей Великих Лук доставлено в региональное отделение «Единой России»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
В столице Австралии Канберре агрессивный кенгуру атаковал автомобиль и нанес несколько ударов по капоту, передает «Газета.Ru» со ссылкой на видео, снятое водителем.
Некоторые пользователи соцсетей, которые видели видеоролик нападения животного на транспортное средство, подметили, что соломинка во рту кенгуру похожа на сигару.
В результате инцидента никто не пострадал.
В 2016 году сообщалось, что австралиец признал себя виновным в подготовке теракта с применением кенгуру.
Источник: Псковская Лента Новостей