В ДНР появился первый глянцевый журнал для женщин

В самопровозглашенной Донецкой народной республике появился первый журнал для женщин. Презентация прошла в городе Макеевка в воскресенье, 26 марта. Об этом сообщается на сайте ДНР.

Глянцевое периодическое издание называется «Четыре сезона». Оно будет выходить раз в два месяца. Отмечается, что оно будет содержать 128 страниц с иллюстрациями. Рекомендованная цена составит 180 рублей.

«Мы очень хотели создать такой журнал. И мечта наша исполнилась! Нашлись люди, которые нам помогли в этом. Потому что давно хотелось посеять добрые семена спокойствия, мира в наше неспокойное время», - приводятся слова соорганизатора презентации Натальи Хрусталевой.

На сайте указано, что 90% журнала будут составлять эксклюзивные авторские материалы, а принципиальное отличие от других подобных глянцевых изданий заключается в том, что любая женщина может стать его героиней вне зависимости от того, кто она по профессии.

Источник: Псковская Лента Новостей