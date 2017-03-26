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В ДНР появился первый глянцевый журнал для женщин

26.03.2017 20:17 ПЛН, Псков

В самопровозглашенной Донецкой народной республике появился первый журнал для женщин. Презентация прошла в городе Макеевка в воскресенье, 26 марта. Об этом сообщается на сайте ДНР.
 
Глянцевое периодическое издание называется «Четыре сезона». Оно будет выходить раз в два месяца. Отмечается, что оно будет содержать 128 страниц с иллюстрациями. Рекомендованная цена составит 180 рублей.
 
«Мы очень хотели создать такой журнал. И мечта наша исполнилась! Нашлись люди, которые нам помогли в этом. Потому что давно хотелось посеять добрые семена спокойствия, мира в наше неспокойное время», - приводятся слова соорганизатора презентации Натальи Хрусталевой.
 
На сайте указано, что 90% журнала будут составлять эксклюзивные авторские материалы, а принципиальное отличие от других подобных глянцевых изданий заключается в том, что любая женщина может стать его героиней вне зависимости от того, кто она по профессии.

Источник: Псковская Лента Новостей



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