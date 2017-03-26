Американским СМИ предложили универсальный заголовок на каждый день

Автор американского консервативного журнала The American Thinker Джек Хеллнер (Jack Hellner) в своей колонке предложил изданиям, освещающим политику, каждый день использовать один и тот же заголовок - «Трамп ненормальный, злой и глупый, а Обама и Хиллари - умные, мудрые и искренние, как свежевыпавший снег».

Как пишет «Лента.ру», колумнист рассказал, что на сайтах СМИ ежедневно появляются материалы, касающиеся жизни президента США Дональда Трампа, якобы его связях с Россией, и деятельности бывшего госсекретаря и кандидата в президентской гонке Хиллари Клинтон. Периодически издания вспоминают о существовании предыдущего американского лидера Барака Обамы.

Хеллнера удивляет, что новостная повестка меняется крайне редко.

«Издания всегда пытаются сэкономить время и деньги, потому что их читаемость постоянно снижается. Думаю, они должны использовать один заголовок для всех статей. Это будет намного проще и дешевле», - пишет консерватор.

Кроме того, Хеллнер сетует на то, что часто крупные СМИ выпускают сенсационные материалы со ссылкой на неназванные источники, которым читатели должны по какой-то причине доверять. При этом, по словам колумниста, издания не находят времени на освещение местных, не менее важных новостей.

В марте ряд китайских СМИ восприняли всерьез сатирическую статью в журнале The New Yorker и сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал своим помощникам обернуть в фольгу все смартфоны в Белом доме. Бизнес-журнал Caijing и новостное издание Sina перепечатали шутливую колонку комика Энди Боровица с заголовками «Трамп перевернул вверх дном весь Белый дом в поисках следов Обамы».

Источник: Псковская Лента Новостей