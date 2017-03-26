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На несанкционированном митинге в Москве пострадал полицейский, возбуждено уголовное дело

26.03.2017 20:25 ПЛН, Псков

Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь полицейского на несанкционированном митинге в Москве. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, в центре Москвы 33-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, неизвестные лица умышленно нанесли множественные удары неустановленном предметов в область головы. В тяжелом состоянии сотрудник полиции доставлен в столичную больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь», - сообщила она.

Источник: Псковская Лента Новостей



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