Умер бывший футболист «Зенита» Владимир Казаченок

В Санкт-Петербурге в возрасте 64 лет скончался один из самых известных ветеранов футбольного клуба «Зенит» Владимир Казаченок.

«26 марта на 65-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории сине-бело-голубых Владимир Александрович Казаченок. Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича», — говорится в сообщении на официальном сайте ФК «Зенит».

В составе ленинградской команды Казаченок провел более 200 матчей и забил 78 мячей. В 1980 году он завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР. Владимир Казаченок входил в символический «Клуб Григория Федотова», забив за карьеру 104 гола. С 2014 года он работал директором учебно-тренировочного центра академии «Зенита».

Источник: Псковская Лента Новостей