Памятник Ленину пошел с молотка на Украине

На Украине впервые прошел аукцион, на котором продали памятник Ленину, сообщает «Интерфакс».

Скульптура в городе Чоп в Закарпатской области ушла с молотка за 254 тыс. грн. ($9,3 тыс). «В торгах принял участие один участник, купивший объект по начальной стоимости. Скульптура передана в право пользования, а бюджет города пополнился на 253931 грн», - говорится в сообщении на официальном сайте Чопского городского совета.

Аукцион проводился 17 марта. Имя владельца памятника не указано.

В то же время на аукционе не был реализован автомобиль ГАЗ АО 2225 в связи с отсутствием заявок на покупку. Чопский горсовет начал переговоры по повторной продаже машины путем снижения цены.

Согласно информации местных СМИ, бронзовый памятник Ленину весит около 4 тонн.

Источник: Псковская Лента Новостей