Холодильники NORD теперь будут выпускаться не в Донбассе, а в Китае

Производитель холодильников и морозильников NORD, прекративший их выпуск на мощностях Донецкого завода холодильников, перенес их производство в Китай, на площадку многопрофильной корпорации по выпуску бытовой техники Midea, сообщается на сайте ПАО «Норд».

В сообщении отмечается, что NORD более 50 лет выпускался на мощностях Донецкого завода холодильников, и «со времени консервации завода в 2014 году в течение последних двух лет мы проанализировали десятки ведущих мировых производственных площадок в поисках наилучшего высокотехнологичного производства холодильников», пишет «Интерфакс».

«Стараясь сохранить и перенести накопленный опыт в конструкторских разработках, а также учитывая практику большинства европейских и мировых торговых марок (Siemens, Whirlpool, Samsung) было принято решение остановить свой выбор на китайской производственной площадке мирового лидера компании Midea», - сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации «Норда», компания Midea, основанная в 1968 году, является одним из крупнейших производителей и экспортеров бытовой техники в Китае. Сегодня группа Midea насчитывает 130 тыс. сотрудников, в том числе специалистов иностранных производственных компаний.

В 2013 году объем продаж компании Midea достиг $18,7 млрд, объем экспорта - $7,2 млрд.

Согласно сообщению, новый ассортимент холодильников и морозильников ТМ NORD - оптимальные габариты с разным количеством отделений, системы замораживания Full No Frost и охлаждения капельного типа, цветовые решения, дополнительные полезные опции, с низким энергопотреблением. В компании рассчитывают пустить в продажу новые модели ТМ NORD уже этой весной.

Как сообщалось, ПАО «Норд», зарегистрированное в настоящее время в Краматорске (Донецкая обл.), объявило о полной консервации своих мощностей в Донецке с 1 августа 2016 года. До этого, с момента утраты украинскими властями контроля над Донецком, завод периодически пытался вести деятельность.

Наблюдательный совет ПАО «Норд» возглавляет Андрей Ландик, которому принадлежит около 19,7% акций ПАО «НОРД», еще около 80% принадлежало его отцу, президенту "Норда" Валентину Ландику.

Однако в сентябре прошлого года стало известно, что В.Ландик продал свой пакет российскому партнеру «Норда» - ООО «Диорит-Технис» (Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.), который является эксклюзивным официальным дистрибьютором техники NORD в России.

Согласно публикации в прессе, ПАО «Норд» 30 апреля текущего года намерено провести собрание акционеров, которое должно наметить основные направления деятельности на 2017 год. Кроме того, планируются прекращение полномочий членов правления и выбора директора, а также выборы набсовета и ревизионной комиссии ПАО.

Согласно информации к повестке дня, к 1 января 2017 года стоимость активов ПАО «Норд» составляла 524,87 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность - 159,73 млн грн.

Текущие обязательства составляют 634,53 млн грн, долгосрочные отсутствуют.

Собственный капитал компании к началу текущего года составляет «минус» 109,67 млн грн, непокрытый убыток - почти 114 млн грн, чистый убыток на одну простую акций - "минус" 0,41 тыс. грн.

Уставный капитал ПАО «Норд» - 0,627 млн грн, номинал акции - 0,01 грн.

В 2015 году «Норд» выпустил 162,781 тыс. холодильников и морозильников и реализовал 162,827 тыс., что соответственно на 52,1% и 52,3% меньше аналогичных показателей 2014 года, чистый доход сократился на 34,3%, до 641,39 млн грн, чистый убыток вырос на 8,7%, до 24,26 млн грн.

Источник: Псковская Лента Новостей