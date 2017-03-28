EBU пригрозил отстранить Украину от «Евровидения» из-за ситуации с Россией

Если в ближайшее время решение проблемы с участием в «Евровидении» России не будет найдено, Украина может лишиться права проведения международного конкурса. Как сообщает «Лайф», об этом говорится в интервью генерального директора EBU Ингрид Делтенре, которое опубликовало швейцарское издание Blick.

Представитель Европейского вещательного союза подчеркнула, что намерения наложить санкции на Украину и исключить её из «Евровидения» вполне серьёзны, так как в EBU считают решение украинских властей о запрете въезда представительнице России Юлии Самойловой «абсолютно недопустимым». В своём интервью г-жа Делтенре также упомянула, что в настоящее время ведутся серьёзные переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко над поиском решения ситуации.

«Я глубоко сожалению, что "Евровидение" используется в политических целях, - заявила Делтенре. - "Евровидение" должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использовать для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга».

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в конкурсе «Евровидение» 2017 года в Киеве только в том случае, если представит участника, который не имеет проблем с украинским законодательством.

По словам Кирилленко, выдвижение Юлии Самойловой в качестве участника песенного конкурса от России является провокацией Москвы.

Представительнице России Служба безопасности Украины закрыла въезд на территорию страны сроком на три года из-за незаконного, по мнению ведомства, посещения Крыма в 2015 году. Из-за запрета Самойлова не сможет посетить «Евровидение-2017», которое пройдет в Киеве.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 мая и 11 мая, финал - 13 мая.

Источник: Псковская Лента Новостей