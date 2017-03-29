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Актриса Клаудия Кардинале стала лицом 70-го Каннского фестиваля

29.03.2017 22:09 ПЛН, Псков

Лицом 70-го Каннского фестиваля стала итальянская актриса Клаудия Кардинале, сообщает «Газета.Ru». Именно она изображена на официальном постере смотра.
 
 
Как заявили организаторы, плакат представляет событие, которое обещает праздник «в страстном красном и сверкающем золотом».
Сама Кардинале сказала, что для нее это большая честь и что она в восторге от выбора фото.
 
Каннские постеры всегда вызывают пристальный интерес. В разное время на плакатах появлялись актеры Ингрид Бергман, Марчелло Мастроянни, Мэрилин Монро, а также Джоан Вудворд и Пол Ньюман.
 
Если говорить о Кардинале, то она не раз бывала на фестивале. Впервые актриса приехала в Канны в 1961 году, чтобы представить фильмы «Девушка с чемоданом» и «Ла Вьячча».
 
Ранее сообщалось, что итальянская актриса Моника Беллуччи назначена ведущей Каннского фестиваля.

Источник: Псковская Лента Новостей



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