Актриса Клаудия Кардинале стала лицом 70-го Каннского фестиваля

Лицом 70-го Каннского фестиваля стала итальянская актриса Клаудия Кардинале, сообщает «Газета.Ru». Именно она изображена на официальном постере смотра.

Как заявили организаторы, плакат представляет событие, которое обещает праздник «в страстном красном и сверкающем золотом».

Сама Кардинале сказала, что для нее это большая честь и что она в восторге от выбора фото.

Каннские постеры всегда вызывают пристальный интерес. В разное время на плакатах появлялись актеры Ингрид Бергман, Марчелло Мастроянни, Мэрилин Монро, а также Джоан Вудворд и Пол Ньюман.

Если говорить о Кардинале, то она не раз бывала на фестивале. Впервые актриса приехала в Канны в 1961 году, чтобы представить фильмы «Девушка с чемоданом» и «Ла Вьячча».

Ранее сообщалось, что итальянская актриса Моника Беллуччи назначена ведущей Каннского фестиваля.

Источник: Псковская Лента Новостей