Коллектив Исаакиевского собора попросил Путина приостановить передачу храма РПЦ

Коллектив музея-памятника «Исаакиевский собор» обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой приостановить передачу храма Русской православной церкви. Открытое письмо в адрес президента опубликовано на сайте музея, пишет «Газета.Ru».

«Просим вас приостановить действие (закона №327-ФЗ от 2010 года) до рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях, в том числе относящихся к категории объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО», - говорится в письме.

Сотрудники Исаакия подчеркнули, что обращаются к Путину «не только как к гаранту закона, но и как к коренному ленинградцу, знающему наш общий город изнутри».

Они сослались на СМИ, отметив, что правительство Санкт-Петербурга готовит «праздничную» передачу собора РПЦ в ускоренном порядке, к 16 апреля 2017 года, без согласования с Путиным.

Коллектив музея подчеркнул, что все действия «производятся с грубейшими нарушениями норм действующего законодательства».

Они добавили, что последние 20 лет Исаакиевский собор не получает дотаций из госбюджета и полностью обеспечивает содержание и реставрацию памятников, а также безвозмездно обеспечивает проведение в храме ежедневных утренних и вечерних церковных служб, а также всех праздничных служб с участием патриарха и митрополитов.

Источник: Псковская Лента Новостей