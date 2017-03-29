Турецкие помидоры поступают в Россию через Грузию

Турецкие помидоры поступают в Россию через Грузию, считают в Россельхознадзоре, но доказать этого не могут. Об этом заявили «Известиям» в самом ведомстве.

«Случаев подтверждения грузинского реэкспорта томатов из Турции у нас не было. Есть сложности с обнаружением этих поставок. Если все документы в порядке, груз переупакован, то можно определить, где выращены томаты по пыльце, проведя анализ. Тем не менее в случае с Грузией это невозможно - отличить эту страну происхождения от Турции, а также Армении и Азербайджана по пыльце невозможно», - сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Косвенные же данные свидетельствуют о том, что Грузия стала закупать в Турции помидоров почти в четыре раза больше (с $6,4 млн до $23,3 млн). Одновременно резко вырос экспорт грузинских помидоров в Россию - только легальные поставки выросли в шесть раз (с $350 тыс. до $2 млн).

Напомним, что запрет на ввоз турецких овощей и фруктов в Россию действует с 1 января 2016 года. Частично он был отменен по отношению к цитрусовым, но томаты остались под запретом. Сама Турция не может найти рынка сбыта для своих томатов, в то время, как Россия.

Источник: Псковская Лента Новостей