Сегодня: Четверг, 30 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для женщин-автомобилистов Возмущены и требуют опровержения Вейдерсы из неопрена Аренда Лучшая интерьерная печать в Пскове Псков-ЭКСПО Участки на берегу реки Великой Черное молоко
Сбежавшего из России депутата Госдумы застрелили в Киеве

Сбежавшего из России депутата Госдумы застрелили в Киеве

В Киеве убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежавший на Украину из-за уголовного дела. Как сообщает издание «Вести Украина», он убит у отеля Premier Palace. По...77



Турецкие помидоры поступают в Россию через Грузию

30.03.2017 08:51 ПЛН, Псков

Турецкие помидоры поступают в Россию через Грузию, считают в Россельхознадзоре, но доказать этого не могут. Об этом заявили «Известиям» в самом ведомстве.

«Случаев подтверждения грузинского реэкспорта томатов из Турции у нас не было. Есть сложности с обнаружением этих поставок. Если все документы в порядке, груз переупакован, то можно определить, где выращены томаты по пыльце, проведя анализ. Тем не менее в случае с Грузией это невозможно - отличить эту страну происхождения от Турции, а также Армении и Азербайджана по пыльце невозможно», - сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Косвенные же данные свидетельствуют о том, что Грузия стала закупать в Турции помидоров почти в четыре раза больше (с $6,4 млн до $23,3 млн). Одновременно резко вырос экспорт грузинских помидоров в Россию - только легальные поставки выросли в шесть раз (с $350 тыс. до $2 млн).

Напомним, что запрет на ввоз турецких овощей и фруктов в Россию действует с 1 января 2016 года. Частично он был отменен по отношению к цитрусовым, но томаты остались под запретом. Сама Турция не может найти рынка сбыта для своих томатов, в то время, как Россия.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 10 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь